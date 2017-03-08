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Пентагон обвинил РФ в размещении запрещенных ракет
Россия развертывает наземные крылатые ракеты, запрещенные договором от 1987 года, заявляют в США. Пентагон обвинил Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года. Об этом заявил зампредседателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва, передает РИА Новости.
Выступая в Конгрессе, он заявил, что Россия нарушает "дух и цели" договора РСМД, развертывая запрещенные ракеты.
"Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО", - сказал Сельва.
Он также высказал сомнение, что Россия "вернется к соблюдению договора РСМД". При этом он добавил, что США надо "искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД".
Источник korrespondent.net
Теги: Россия, США, Донбасс, НАТО, ракеты, Пентагон
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