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Беременная украинка лишилась свободы в ОАЭ
27-летнюю гражданку Украины Ирину Нохай и ее 29-летнего жениха Эмлина Калвервелля держат под стражей из-за внебрачного секса
Об этом сообщает BBC, передает Politeka.
Украинку и ее жениха из Южной Африки задержали в Объединенных Арабских эмиратах. Женщина обратилась в медицинский центр из-за боли в животе. Врач установил беременность и сообщил об этом властям. Секс вне брака является незаконным в ОАЭ.
Правительство ЮАР заявило, что не имеет возможности помочь паре, поскольку дело касается внутреннего закона ОАЭ. Правительство ОАЭ еще не прокомментировал этот случай.
По сообщениям СМИ, пару задержали еще в январе, однако информация об этом появилась только сейчас.
Калвервелл работал в ОАЭ пять лет. Его мать Линда рассказала, что волнуется за состояние беременной невесты сына. Паре еще не предъявили обвинения, поскольку власти продолжают проверку, добавила Калвервелл.
Если вину влюбленных докажут, им может грозить длительное тюремное заключение.
Теги: Донбасс, ОАЭ, Украинка, тюрьма
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