Бунт в детском приюте Гватемалы закончился смертью 19 человек – фото, видео

09.03.2017 09:45

На месте пожара в детском приюте близ города Гватемала были найдены тела по меньшей мере 19 человек

Все погибшие были не старше 19 лет, передает Politeka со ссылкой на Fox News.

Пожар вспыхнул в среду днем и по состоянию на 12:00 по местному времени (восемь вечера в Киеве) пожарные продолжали тушить некоторые его очаги.

Представитель пресс-службы пожарной охраны Гватемалы сообщил о 19 обнаруженных телах и около двадцати раненных.

Пожару в приюте Вирхен-де-Асунсьон предшествовал 15-часовой бунт, в ходе которого сотни людей протестовали против условий их жизни и требовали перевода.

Этот приют часто в прошлом критиковали за переполненность, возможное насилие и частые случаи бегства.

Он находится в Сан-Хосе-Пинула, примерно в 24 км к юго-западу от столицы, и в нем живут дети в возрасте до 18 лет, которые попадают туда в основном после выявленных случаев насилия в семье.

В настоящее время там проживают 748 несовершеннолетних, несмотря на то, что здание рассчитано лишь на 400 детей.