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Бунт в детском приюте Гватемалы закончился смертью 19 человек – фото, видео
На месте пожара в детском приюте близ города Гватемала были найдены тела по меньшей мере 19 человек
Все погибшие были не старше 19 лет, передает Politeka со ссылкой на Fox News.
Пожар вспыхнул в среду днем и по состоянию на 12:00 по местному времени (восемь вечера в Киеве) пожарные продолжали тушить некоторые его очаги.
Представитель пресс-службы пожарной охраны Гватемалы сообщил о 19 обнаруженных телах и около двадцати раненных.
Пожару в приюте Вирхен-де-Асунсьон предшествовал 15-часовой бунт, в ходе которого сотни людей протестовали против условий их жизни и требовали перевода.
Этот приют часто в прошлом критиковали за переполненность, возможное насилие и частые случаи бегства.
Он находится в Сан-Хосе-Пинула, примерно в 24 км к юго-западу от столицы, и в нем живут дети в возрасте до 18 лет, которые попадают туда в основном после выявленных случаев насилия в семье.
В настоящее время там проживают 748 несовершеннолетних, несмотря на то, что здание рассчитано лишь на 400 детей.
Теги: Донбасс, Гватемала, пожар, бунт, приют
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