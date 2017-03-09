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Гавайи подали в суд на Трампа
Американский штат Гавайи направил иск в суд Гонолулу, в котором намерен обжаловать решение президента США Дональда Трампа
Как пишет Politeka, об этом сообщает Associated Press.
Сообщается, что на Гавайах выступают категорически против указа президента, согласно с которым в США вводится запрет на пребывание в стране граждан Ирана, Сирии, Сомали, Суда и ряда других государств.
«Гавайи — особенный штат, поскольку в нем всегда отсутствовала дискриминация: и в истории, и в конституции», –– сказал генпрокурор Гавайев Дуг Чин.
Также подчеркивается, что Гавайи первый штат США, который подал подобный иск.
Как писала Politeka, Американские власти повторно ввели 90-дневный запрет на въезд для граждан шести стран. В данный «список» попали Судан, Сирия, Иран, Ливия, Сомали и Йемен.
Теги: США, Донбасс, президент, Гавайи, суд
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