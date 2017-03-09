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Конгресс США запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"
Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничество с компанией "Рособоронэкспорт".
Об этом сообщает "Интерфакс".
За документ высказался 371 член палаты представителей, против - 48.
Американскому Минобороны запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.
Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: США, Донбасс, Пентагон
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