Конгресс США запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

09.03.2017 11:40

Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничество с компанией "Рособоронэкспорт".

Об этом сообщает "Интерфакс".

За документ высказался 371 член палаты представителей, против - 48.

Американскому Минобороны запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.

Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.

Источник: http://sprotyv.info