На колени не поставите: Лукашенко резко ответил «умникам из Кремля»

09.03.2017 20:10

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее уже заявивший, что его страна обойдется без российской нефти, во время заседания правительства раскритиковал позицию России по вопросу цен на газ.

Выслушав доклад о состоянии сотрудничества с РФ, который был составлен с учетом последних межправительственных переговоров в Бишкеке, Лукашенко обратил внимание на позицию, высказанную главой российского правительства Дмитрием Медведевым о ценах на нефть и газ. По словам Лукашенко, заявления российской стороны напоминают попытки запугивания и содержат намеки на положение Беларуси как нахлебника РФ, сообщает агентство БЕЛТА.

Обращаясь к Медведеву, Лукашенко предупредил, что если Беларусь вынуждена будет платить за энергоносители "как в Европе", то и России придется заплатить большую цену, которая "окажется значительно выше стоимости природного газа".

Комментируя состояние российско-белорусских отношений в целом, президент Беларуси призвал не сводить их к "бухгалтерии" и заметил, что цена на природный газ не должна влиять на связи двух стран.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не пытается добиться низких цен на газ, а рассчитывает лишь на соблюдение Россией своих обязательств, прежде всего – обеспечения равных условий на рынке для граждан и предприятий обеих стран.

"Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет", - подытожил президент Беларуси.

Источник: from-ua.com