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На колени не поставите: Лукашенко резко ответил «умникам из Кремля»
Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее уже заявивший, что его страна обойдется без российской нефти, во время заседания правительства раскритиковал позицию России по вопросу цен на газ.
Выслушав доклад о состоянии сотрудничества с РФ, который был составлен с учетом последних межправительственных переговоров в Бишкеке, Лукашенко обратил внимание на позицию, высказанную главой российского правительства Дмитрием Медведевым о ценах на нефть и газ. По словам Лукашенко, заявления российской стороны напоминают попытки запугивания и содержат намеки на положение Беларуси как нахлебника РФ, сообщает агентство БЕЛТА.
Обращаясь к Медведеву, Лукашенко предупредил, что если Беларусь вынуждена будет платить за энергоносители "как в Европе", то и России придется заплатить большую цену, которая "окажется значительно выше стоимости природного газа".
Комментируя состояние российско-белорусских отношений в целом, президент Беларуси призвал не сводить их к "бухгалтерии" и заметил, что цена на природный газ не должна влиять на связи двух стран.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не пытается добиться низких цен на газ, а рассчитывает лишь на соблюдение Россией своих обязательств, прежде всего – обеспечения равных условий на рынке для граждан и предприятий обеих стран.
"Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет", - подытожил президент Беларуси.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Беларусь, Кремль, Лукашенко
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