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Победа Ле Пен станет концом Европы. «Плана Б» нет

09.03.2017 11:08
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Победа Ле Пен станет концом Европы. «Плана Б» нет

Победа на выборах президента Франции кандидата от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по сути означает конец Европы в ее нынешнем понимании. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси в интервью Die Zeit, передает Корреспондент.

По его словам, если Франция выйдет из ЕС и еврозоны, как обещает Ле Пен, то современная Европа перестанет существовать.

Но Еврокомиссия, по его словам, к такому сценарию даже не готовится.

"Наш "план А": она проиграет. Я надеюсь, что она проиграет, это важный знак того, что французы не поддались на ее увещевания. Я занимаюсь политикой уже долгие годы, и мой опыт подсказывает, что к "плану Б" готовиться не надо - это означает, что ты больше не веришь в свой первоначальный план", - пояснил еврокомиссар.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года.



Теги: Донбасс, Франция, Европа, выборы президента
 
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