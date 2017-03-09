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Северную Корею отключили от мировой банковской системы

09.03.2017 10:25
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Северную Корею отключили от мировой банковской системы

Северную Корею отключили от международной банковской системы Swift. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Бельгии (главный офис Swift находится в Брюсселе).

Санкции коснутся трех северокорейских банков и связаны с очередными ракетными испытаниями Пхеньяна, передает Корреспондент.

Отметим, на официальном сайте Swift пока нет информации об ограничениях в работе с КНДР.

6 марта КНДР запустила четыре ракеты в направлении Японского моря. По данным Токио, три из них попали в 200-мильную зону, находящуюся под контролем Японии.

Совбез ООН осудил действия Пхеньяна и пригрозил "значительными мерами".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, банк, Северная Корея
 
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