Смертельный пожар в Гватемале: новые данные о жертвах

09.03.2017 10:10

Увеличилось число жертв пожара в центре реабилитации жертв домашнего насилия в Гватемале

Руководство госпиталя Roosevelt в столице страны сообщило уже о 21 погибшем, передает Politeka со ссылкой на портал Prensa Libre.

Ранее было известно о 19 погибших подростках. По данным врачей, еще двое несовершеннолетних скончались в госпитале позднее от полученных ожогов.

Общее число раненых оценивается в 39. Они были доставлены в два госпиталя — Roosevelt и San Juan de Dios.

«Некоторым сделаны операции, другие находятся на аппаратах искусственного дыхания», — рассказал директор больницы San Juan de Dios Хуан Антонио Вильеда.

Как мы сообщали ранее, пожар вспыхнул в среду, 8 марта, днем и по состоянию на 12:00 по местному времени (восемь вечера в Киеве) пожарные продолжали тушить некоторые его очаги. Пожару в приюте Вирхен-де-Асунсьон предшествовал 15-часовой бунт, в ходе которого сотни людей протестовали против условий их жизни и требовали перевода.