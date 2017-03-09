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Террористы атаковали свадьбу в Ираке: 30 погибших, 26 раненых
09.03.2017 13:48
Во время празднования свадьбы в Ираке в деревне Хаджад произошло два взрыва, в результате чего погибло 30 человек, еще 26 пострадали.
Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в службах безопасности и здравоохранения Ирака, передает Апостроф.
Деревня Хаджад, где произошли взрывы, находится в 20 километрах к северу от города Тикрит.
По предварительной информации, два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства. В СМИ пишут, что террористов было четыре.
Место происшествия оцеплено службой безопасности, ведется расследование.
На данный момент ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Ирак, свадьба, террористы
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