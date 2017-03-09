Трамп наносит первый удар по нефтяному рынку

09.03.2017 10:50

Президент США Дональд Трамп начинает выполнять предвыборные обещания по обеспечению полной энергетической независимости страны

Об этом можно сделать вывод из сообщения МВД США, передает Politeka.

США разрешат разведку и добычу углеводородов на обширных площадях в Мексиканском заливе, заявили в ведомстве, которое несет ответственность за вопросы землепользования. В общей сложности будут сданы в аренду около 300 тыс. квадратных километров акватории у побережья штатов Луизиана, Алабама, Техас, Миссисипи и Флорида.

«Открытие новых федеральных земель и вод для добычи нефти и газа — это основа плана президента Трампа, направленного на то, чтобы сделать Соединенные Штаты энергетически независимыми», — заявил министр внутренних дел Райан Зинке.

При этом в администрации Трампа рассматривают Мексиканский залив как ключевую часть

Отметим, что в случае успешной разработки богатых нефтью и газом районов Мексиканского залива, США могут сделать большой шаг в сторону полной энергетической независимости, что негативно скажется на цене нефти и газа.

Напомним, что США продолжают огромными темпами ставить нефтевышки. Количество буровых установок только за февраль 2017 года выросло на 8% по сравнению с январем.