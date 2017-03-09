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Трамп наносит первый удар по нефтяному рынку

09.03.2017 10:50
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Трамп наносит первый удар по нефтяному рынку

Президент США Дональд Трамп начинает выполнять предвыборные обещания по обеспечению полной энергетической независимости страны

Об этом можно сделать вывод из сообщения МВД США, передает Politeka.

США разрешат разведку и добычу углеводородов на обширных площадях в Мексиканском заливе, заявили в ведомстве, которое несет ответственность за вопросы землепользования. В общей сложности будут сданы в аренду около 300 тыс. квадратных километров акватории у побережья штатов Луизиана, Алабама, Техас, Миссисипи и Флорида.

«Открытие новых федеральных земель и вод для добычи нефти и газа — это основа плана президента Трампа, направленного на то, чтобы сделать Соединенные Штаты энергетически независимыми», — заявил министр внутренних дел Райан Зинке.

При этом в администрации Трампа рассматривают Мексиканский залив как ключевую часть

Отметим, что в случае успешной разработки богатых нефтью и газом районов Мексиканского залива, США могут сделать большой шаг в сторону полной энергетической независимости, что негативно скажется на цене нефти и газа.

Напомним, что США продолжают огромными темпами ставить нефтевышки. Количество буровых установок только за февраль 2017 года выросло на 8% по сравнению с январем.



Теги: США, Донбасс, нефть
 
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