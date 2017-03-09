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У итальянских коммунистов украли Ленина

09.03.2017 21:50
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У итальянских коммунистов украли Ленина

В итальянском Ливорно ограбили региональное отделение Партии коммунистического возрождения, украв бюст Ленина

Об этом, как сообщает Politeka, пишет местное издание Il Tirreno

По информации, 5 марта, в здание партии проникли неизвестные и забрали металлическую статуэтку и элемент украшения знамени с серпом и молотом.

«Представители политической силы призвали к совести воров, потребовав вернуть украденное», — констатирует издание.

Как пишет СМИ, грабители забрали только два предмета, не тронув деньги и ценности.

Следует отметить, что партия коммунистического возрождения основали в 1991 году, когда большинство итальянских коммунистов перешли на позиции социал-демократии.



Теги: Донбасс, коммунисты, Италия, Ленин
 
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