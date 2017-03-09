В Китае поставлен рекорд рождаемости, благодаря политике двух детей

09.03.2017 07:05

2016 год стал первым годом реализации политики двух детей, в прошлом году количество новорожденных в Китае достигло самого высокого уровня с 2000 года - 18 млн 460 тыс.

Регулирование и совершенствование политики рождаемости в Китае заметно способствовало росту рождения вторых в семье детей. Однако, существует определённый разрыв между экономическими, социальными установками, соответствующими государственному курсу, и желанием, и действиями людей, связанными с деторождением.

Согласно результатам масштабного опроса Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР о желании иметь детей, 74.5% семей назвали экономическое бремя, аргументируя своё нежелание иметь второго ребёнка, 61.1% отметили чрезмерное потребление энергии и сил, которые необходимы для рождения и воспитания второго ребёнка, 60.5% респондентов не хотят иметь второго ребёнка, потому что некому смотреть за ним. Себестоимость воспитания ребёнка составляет практически 50% от среднего дохода китайской семьи. Расходы на образование считаются самым главным бременем. В Китае наблюдается острая нехватка услуг, обеспечивающих присмотр и уход за детьми, доля детей до трёх лет, которых отдают в ясли в Китае, составляет лишь 4%, что намного ниже по сравнению с развитыми странами, где этот коэффициент равняется 50%.

Артём ДИМОВ.