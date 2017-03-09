Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Китае поставлен рекорд рождаемости, благодаря политике двух детей

09.03.2017 07:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Китае поставлен рекорд рождаемости, благодаря политике двух детей

2016 год стал первым годом реализации политики двух детей, в прошлом году количество новорожденных в Китае достигло самого высокого уровня с 2000 года - 18 млн 460 тыс.

Регулирование и совершенствование политики рождаемости в Китае заметно способствовало росту рождения вторых в семье детей. Однако, существует определённый разрыв между экономическими, социальными установками, соответствующими государственному курсу, и желанием, и действиями людей, связанными с деторождением.

Согласно результатам масштабного опроса Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР о желании иметь детей, 74.5% семей назвали экономическое бремя, аргументируя своё нежелание иметь второго ребёнка, 61.1% отметили чрезмерное потребление энергии и сил, которые необходимы для рождения и воспитания второго ребёнка, 60.5% респондентов не хотят иметь второго ребёнка, потому что некому смотреть за ним. Себестоимость воспитания ребёнка составляет практически 50% от среднего дохода китайской семьи. Расходы на образование считаются самым главным бременем. В Китае наблюдается острая нехватка услуг, обеспечивающих присмотр и уход за детьми, доля детей до трёх лет, которых отдают в ясли в Китае, составляет лишь 4%, что намного ниже по сравнению с развитыми странами, где этот коэффициент равняется 50%. 

 

Артём ДИМОВ.



Теги: Донбасс, Китай, рекорд, рождаемость
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх