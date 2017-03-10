Британский премьер призвала ЕС активнее бороться с российской пропагандой

10.03.2017 08:22

Британский премьер Тереза Мэй призвала Европейский союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния российским кампаниям дезинформации. В качестве примера она привела попытку переворота в Черногории, которая, возможно, была организована Россией. Об этом сообщает BBC.

"В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизирует ситуацию, и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом", - сказала британский премьер, выступая на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе,

Мэй предупредила, что возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза.

Британия намерена выстроить более тесные связи со странами региона, а в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан. Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками, рассказала Тереза Мэй.

Напомним, прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота. По его словам, целью переворота было предотвращение вступления Черногории в НАТО.

О причастности России к госперевороту свидетельствуют показания фигурантов дела, перехваченные телефонные звонки и взломанная электронная почта. Источники в британском правительстве также считают, что причиной организации переворота стало вступление Черногории в НАТО.

По данным источников, план переворота был сорван за несколько часов до его осуществления. Газета отмечает, что на прошлой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили причастность России к покушению на черногорского премьера.

В России опровергли обвинения в причастности к перевороту в Черногории, назвав информацию "уткой" и попыткой поднять шум на ровном месте.