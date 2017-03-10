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Британский премьер призвала ЕС активнее бороться с российской пропагандой
Британский премьер Тереза Мэй призвала Европейский союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния российским кампаниям дезинформации. В качестве примера она привела попытку переворота в Черногории, которая, возможно, была организована Россией. Об этом сообщает BBC.
"В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизирует ситуацию, и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом", - сказала британский премьер, выступая на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе,
Мэй предупредила, что возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза.
Британия намерена выстроить более тесные связи со странами региона, а в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан. Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками, рассказала Тереза Мэй.
Напомним, прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота. По его словам, целью переворота было предотвращение вступления Черногории в НАТО.
О причастности России к госперевороту свидетельствуют показания фигурантов дела, перехваченные телефонные звонки и взломанная электронная почта. Источники в британском правительстве также считают, что причиной организации переворота стало вступление Черногории в НАТО.
По данным источников, план переворота был сорван за несколько часов до его осуществления. Газета отмечает, что на прошлой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили причастность России к покушению на черногорского премьера.
В России опровергли обвинения в причастности к перевороту в Черногории, назвав информацию "уткой" и попыткой поднять шум на ровном месте.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, премьер-министр, Великобритания, призыв, борьба
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