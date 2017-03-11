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Мир снова в реалиях холодной войны - Россия бросила вызов Западу
Запад не может поверить в то, что мир спустя двадцать лет снова вернулся в реалии холодной войны и это состояние активно использует РФ для своего вмешательства в политику других стран. Такое мнение выразил директор Национального института стратегических исследований, советник Президента Украины Владимир Горбулин в своей статье на ZN.ua.
По его мнению, главным методом в операции влияния Москвы на западные страны, является подпитка ненависть "простых людей" и дать этой ненависти выливаться через популистов, которые предстают лидерами этих движений.
Успех России в этом деле Горбулин объясняет тем, что "Запад все еще не может поверить, что мир, который более 20 лет назад, казалось, решительно ушел от ужасов холодной войны, неожиданно сделал круг и вернулся в мир "постправды, постзапада, постпорядка". При этом последние определения, по мнению эксперта, используют те, кто боятся произносить привычные слова: ложь, пропаганда, дезинформация.
Горбулин считает, что в существующем новом порядке, который диктует Путин, Европа находится в стадии шока, который сопровождается отрицанием. "Отрицанием того, что это вообще возможно. Отрицанием того, что ситуация драматически изменилась и больше не станет прежней", - пишет он.
Такое положение дел очень выгодно России, которая продолжает подпитывать мысли Запада о том, что все еще можно вернуть. "Но тут цена уверенности в "отсутствии дьявола" — само выживание Запада, поскольку ему явным образом брошен вызов", - считает Горбулин.
Фото: polittech.org
Теги: Россия, Донбасс, Европа, выздоровление, Холодная война
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- Боевики обстреляли КП "Марьинка"09:07
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