Мир снова в реалиях холодной войны - Россия бросила вызов Западу

11.03.2017 08:56

Запад не может поверить в то, что мир спустя двадцать лет снова вернулся в реалии холодной войны и это состояние активно использует РФ для своего вмешательства в политику других стран. Такое мнение выразил директор Национального института стратегических исследований, советник Президента Украины Владимир Горбулин в своей статье на ZN.ua.

По его мнению, главным методом в операции влияния Москвы на западные страны, является подпитка ненависть "простых людей" и дать этой ненависти выливаться через популистов, которые предстают лидерами этих движений.

Успех России в этом деле Горбулин объясняет тем, что "Запад все еще не может поверить, что мир, который более 20 лет назад, казалось, решительно ушел от ужасов холодной войны, неожиданно сделал круг и вернулся в мир "постправды, постзапада, постпорядка". При этом последние определения, по мнению эксперта, используют те, кто боятся произносить привычные слова: ложь, пропаганда, дезинформация.

Горбулин считает, что в существующем новом порядке, который диктует Путин, Европа находится в стадии шока, который сопровождается отрицанием. "Отрицанием того, что это вообще возможно. Отрицанием того, что ситуация драматически изменилась и больше не станет прежней", - пишет он.

Такое положение дел очень выгодно России, которая продолжает подпитывать мысли Запада о том, что все еще можно вернуть. "Но тут цена уверенности в "отсутствии дьявола" — само выживание Запада, поскольку ему явным образом брошен вызов", - считает Горбулин.