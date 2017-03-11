- Процедура выхода Британии из ЕС может начаться уже на следующей неделе08:04
- В мире начался крупнейший гуманитарный кризис - ООН07:30
- Генпрокуратура России утверждает, что Янукович не просил Путина ввести войска в Украину09:54
- Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист08:37
- Британский премьер призвала ЕС активнее бороться с российской пропагандой08:22
- В Нормандском формате может появиться еще одна сторона переговоров08:13
- У итальянских коммунистов украли Ленина21:50
- Глава МИД России в ярости: Лавров требует немедленно прекратить блокаду ОРДЛО20:28
- На колени не поставите: Лукашенко резко ответил «умникам из Кремля»20:10
- Конгрес США виділяє Україні $150 мільйонів військової допомоги18:55
Процедура выхода Британии из ЕС может начаться уже на следующей неделе
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запустив процедуру Brexit уже в ближайший вторник, 14 марта. Об этом сообщает Daily Telegraph, передает 112.ua.
По данным издания, 13 марта законопроект о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов.14 марта после того, как он будет ратифицирован королевой Елизаветой II, правительство Мэй начнет процедуру выхода страны из ЕС.
Члены британского Кабинета министров оказывают давление на Мэй, чтобы она запустила процедуру выхода из сообщества как можно скорее, сообщил источник издания.
Также, со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель сообщается, что в случае такого развития событий, 27 остающихся в ЕС стран проведут 6 апреля чрезвычайный саммит.
Фото: https://www.ukrinform.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, март, Евросоюз, Brexit
- Останется ли Великобритания в Евросоюзе или покинет его - жители страны решат на референдуме
- Лидеры 27 стран пытаются спасти Евросоюз или чего ожидать от самого драматичного саммита
- Шотландия грозит наложить вето на выход Британии из ЕС
- За 8 часов после референдума Британия потеряла 350 млрд - в два раза больше, чем заплатила ЕС за 15 лет
- Евросоюз потребует от Великобритании перед выходом расплатиться с долгами
- Британцы проголосовали за выход из Евросоюза
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает07:59
- Один из организаторов блокады Донбасса Семенченко обратился к Порошенко с плохой новостью07:41
- В зоне АТО 107 обстрелов. Потери ВСУ: двое погибших, 16 раненых и травмированных07:17
- Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе22:54
- На Донбассе существует угроза химической катастрофы - ООН22:43
- Международный Комитет Красного Креста готов выступать в качестве посредника на Донбассе для решения гуманитарных проблем населения22:17
- Ситуация в зоне АТО от ОБСЕ: применение тяжелого вооружения за неделю увеличилось на 230%21:33
- "Ощадбанк" предлагает ипотечное кредитование для переселенцев Донбасса и Крыма21:14
- Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию20:42
- Полицейские Донетчины задержали организатора "референдума" и "постового ДНР"20:33
- Погода в Украине 11 марта: тепло, пасмурно, местами дождь08:11
- Процедура выхода Британии из ЕС может начаться уже на следующей неделе08:04
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает07:59
- Один из организаторов блокады Донбасса Семенченко обратился к Порошенко с плохой новостью07:41
- В мире начался крупнейший гуманитарный кризис - ООН07:30
- В зоне АТО 107 обстрелов. Потери ВСУ: двое погибших, 16 раненых и травмированных07:17
- Астрологический прогноз с 11 по 17 марта07:05
- Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе22:54
- На Донбассе существует угроза химической катастрофы - ООН22:43
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Патриоты требуют тарифы «как в Донецке». ВИДЕО
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта