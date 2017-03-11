Процедура выхода Британии из ЕС может начаться уже на следующей неделе

11.03.2017 08:04

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запустив процедуру Brexit уже в ближайший вторник, 14 марта. Об этом сообщает Daily Telegraph, передает 112.ua.

По данным издания, 13 марта законопроект о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами парламента - Палатой общин и Палатой лордов.14 марта после того, как он будет ратифицирован королевой Елизаветой II, правительство Мэй начнет процедуру выхода страны из ЕС.

Члены британского Кабинета министров оказывают давление на Мэй, чтобы она запустила процедуру выхода из сообщества как можно скорее, сообщил источник издания.

Также, со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель сообщается, что в случае такого развития событий, 27 остающихся в ЕС стран проведут 6 апреля чрезвычайный саммит.