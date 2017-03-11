Трамп намерен узнать у Меркель, как вести диалог с Путиным

В ходе встречи президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель американский лидер намерен выяснить, как лучше вести дела с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американской администрации пишет The New York Times, пишет "Медуза".

Как отмечает издание, Мекель лучше других западных лидеров знает Путина, поскольку общалась с ним в течение последних 11 лет. Встреча Меркель и Трампа состоится 14 марта во время визита канцлера ФРГ в Америку.

Другими главными темами беседы, по мнению NYT, могут стать решения Трампа по поводу беженцев и вопрос торгового баланса.