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Трамп намерен узнать у Меркель, как вести диалог с Путиным
11.03.2017 09:11
В ходе встречи президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель американский лидер намерен выяснить, как лучше вести дела с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на неназванных представителей американской администрации пишет The New York Times, пишет "Медуза".
Как отмечает издание, Мекель лучше других западных лидеров знает Путина, поскольку общалась с ним в течение последних 11 лет. Встреча Меркель и Трампа состоится 14 марта во время визита канцлера ФРГ в Америку.
Другими главными темами беседы, по мнению NYT, могут стать решения Трампа по поводу беженцев и вопрос торгового баланса.
Ранее Меркель раскритиковала указ Трампа о запрете на въезд для граждан нескольких стран. Она отмечала, что борьба с терроризмом не дает оснований подозревать людей только из-за их веры или происхождения.
В феврале в Германии прошли выборы президента, им стал Франк-Вальтер Штайнмайер — бывший глава МИД страны. Штайнмайер критиковал Трампа за его заявления, сделанные в ходе предвыборной кампании, но выражал надежду, что после избрания президент США изменится.
Фото: www.vestifinance.ru/
Теги: Донбасс, Путин, встреча, трамплин, Меркель, диалог
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