У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын

11.03.2017 21:26

Сын бывшего солиста и продьюсера известной российской группы "Ласковый май" Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной.

Как рассказали представители Разина, 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.

По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ, сообщает life.ru.