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У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын

11.03.2017 21:26
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У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын

Сын бывшего солиста и продьюсера известной российской группы "Ласковый май" Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной.

Как рассказали представители Разина, 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.

 По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ, сообщает life.ru.

 

 

 


Фото: golbis.com

Теги: Россия, Донбасс, смерть, сын, Андрей Разин, группа "Корни"
 
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