Последние новости раздела
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- "Русская весна" похоронена, повторить ее в Украине могут только одним методом14:29
- В Японии зацвела сакура (ФОТО)13:04
- Кремль заготовил новые коварные планы в отношении Украины09:41
- Трамп намерен узнать у Меркель, как вести диалог с Путиным09:11
- Мир снова в реалиях холодной войны - Россия бросила вызов Западу08:56
- "Национализация" украинского бизнеса в "ЛДНР" - это нарушение Минских соглашений08:46
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)08:26
- Процедура выхода Британии из ЕС может начаться уже на следующей неделе08:04
- В мире начался крупнейший гуманитарный кризис - ООН07:30
У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын
11.03.2017 21:26
Сын бывшего солиста и продьюсера известной российской группы "Ласковый май" Андрея Разина скончался во время свидания с возлюбленной.
Как рассказали представители Разина, 16-летний Александр скончался вчера вечером на улице, в этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались.
По предварительным данным, причиной смерти Александра стал сердечный приступ, сообщает life.ru.
Фото: golbis.com
Теги: Россия, Донбасс, смерть, сын, Андрей Разин, группа "Корни"
Читайте также:
- Жуткое убийство в России: известная актриса умерла от побоев собственного сына
- Российская "партия мира" опаснее для Украины, чем "партия войны" - политолог
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- Женщина-педиатр "залечила" своего сына до смерти
- Реалии российского мира: 2,5 млн долларов ежедневно на войну в Сирии, а в 300-х километрах от Москвы люди умирают от голода и холода
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)19:19
- Поднял "зажигалку" с земли - в полиции сообщили шокирующие подробности смертельного ЧП в Углегорске19:15
- В зоне АТО за день зафиксировано 39 вражеских обстрелов18:58
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)19:19
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ