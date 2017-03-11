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В Японии зацвела сакура (ФОТО)

11.03.2017 13:04
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В Японии зацвела сакура (ФОТО)

Цветение сакуры – это не просто один из главных символов Японии, но еще и один из главных признаков того, что зима отступила, и впереди – только теплые деньки.

Традиция наслаждаться цветами сакуры с Японии называется ханами. Японцы устраивают пикники под цветущими деревьями. 




Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Япония, сакура, цветение
 
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