В Японии зацвела сакура (ФОТО)

11.03.2017 13:04

Цветение сакуры – это не просто один из главных символов Японии, но еще и один из главных признаков того, что зима отступила, и впереди – только теплые деньки.

Традиция наслаждаться цветами сакуры с Японии называется ханами. Японцы устраивают пикники под цветущими деревьями.







