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В Японии зацвела сакура (ФОТО)
11.03.2017 13:04
Цветение сакуры – это не просто один из главных символов Японии, но еще и один из главных признаков того, что зима отступила, и впереди – только теплые деньки.
Традиция наслаждаться цветами сакуры с Японии называется ханами. Японцы устраивают пикники под цветущими деревьями.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Япония, сакура, цветение
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