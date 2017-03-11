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В мире начался крупнейший гуманитарный кризис - ООН
Мир переживает крупнейший с 1945 года гуманитарный кризис. Об этом сообщил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, передает apostrophe.ua со ссылкой на Associated Press.
По данным организации, более 20 млн человек в мире грозит голод.
"Без коллективных и скоординированных усилий эти люди просто умрут с голоду, и многие другие будут страдать и умирать от болезней", – сказал О'Брайен.
Он призвал к немедленному финансированию гуманитарных программ в наиболее проблемных странах и регионах для избежания катастрофы. Речь идет о Йемене, Южном Судане, Сомали и северо-восточной Нигерии.
Для этих целей требуется $4,4 млрд.
По словам заместителя генсека ООН, крупнейший гуманитарный кризис наблюдается в Йемене, где две три населения — около 18,8 млн человек — нуждаются в медикаментах, а около семи миллионов человек не знают, как им удастся добыть пищу в следующий раз.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, мир, начало, ООН, гуманитарная помощь, голод
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