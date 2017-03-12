Эрдоган обвинил страны Запада в финансировании террористов

12.03.2017 18:50

Западные страны вооружают террористов на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Враги Анкары слабеют по мере усиления Турции. Запад вооружает всех террористов на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Запад все еще отрицает этот факт, у Анкары есть документальные свидетельства поставок оружия. Есть и фотографии, на которых террористы одеты в униформу, произведенную в этих странах. Кого вы обманываете? Нам хорошо известна ваша суть», — сказал он. По его словам, если власти Нидерландов приносят в жертву выборам отношения с Турцией, то они ответят за это.

«Дошло до того, что генконсула не выпускали из здания дипмиссии Турции. Все это говорит о том, что нацизм на Западе возрождается. Чем власти Нидерландов могут объяснить свои шаги? Турция ответит на это. Власти Нидерландов, наконец-то, научатся нормам дипломатии», — заявил Эрдоган, отметив, что «250 тыс. турок, проживающих в

Нидерландах, скажут свое слово на выборах 15 марта в этой стране».

Напомним, в Нидерландах полиция не пропустила в турецкое генконсульство министра Турции. За час до этого Нидерланды отказали в выдаче разрешения на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

В знак протеста против таких действий к турецкому генконсульству в Роттердаме вышли около 1 тыс. человек с турецкими флагами. Полиция Нидерландов вынуждена была применить водометы для разгона протестующих.

Источник fakty.ua