Лондон назвал дату выхода Британии из ЕС

12.03.2017 15:11

Британия покинет Евросоюз через два года. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года. Об этом он заявил в интервью в эфире BBC News.

"Это произойдет в марте 2019 года", - сказал министр.

Накануне СМИ узнали, что премьер-министр королевства Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода Британии из ЕС 14 марта.

23 июня состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза. За выход из ЕС проголосовали 52 процента британцев - 17 миллионов 410 тысяч 742 человека.

Источник korrespondent.net