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Лондон назвал дату выхода Британии из ЕС
12.03.2017 15:11
Британия покинет Евросоюз через два года. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года. Об этом он заявил в интервью в эфире BBC News.
"Это произойдет в марте 2019 года", - сказал министр.
Накануне СМИ узнали, что премьер-министр королевства Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода Британии из ЕС 14 марта.
23 июня состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза. За выход из ЕС проголосовали 52 процента британцев - 17 миллионов 410 тысяч 742 человека.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, Европейский союз, Лондон, СМИ, Англия, референдум
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