Совершенно неожиданно: названа следующая страна-мишень Путина

12.03.2017 15:30

Следующей мишенью России по дестабилизации мира может стать Канада. Об этом пишет в Maclean's Скотт Гилмор, передает Укринформ.

На страну выбор может пасть потому как она является членом G7, сильным участником НАТО, адвокатом основанной на ценностях международной системы, а также громким критиком Москвы и ее вмешательств в другие государства.

"Нам следует быть готовыми к тому, что Россия будет прилагать больше своих тайных усилий к нам, особенно с приближением следующего избирательного цикла", - считают журналисты.

В издании считают, что Россия попытается дискредитировать любого политика или закон, который будет противоречить ее интересам, станет подрывать доверие к канадской политической системы и поддержку Канадой союзников и международной системы.

Для достижения этого Кремль, прежде всего, будет распространять дезинформацию.

"Во время выборов в США Россия использовала фейковые страницы в соцсетях для распространения слухов о Хиллари Клинтон. Подобное будет происходить здесь и, скорее всего, будет направлено против правящей Либеральной партии. Москва не обязательно предпочтет победу консерваторов, но попытается делегитимизировать сам процесс", - говорится в статье.

Кроме того, Россия будет продолжать взламывать компьютеры чиновников, политиков и журналистов в поиске информации для шантажа.

Деньги – еще одно полезное средство кампании. По всей Европе Москва спонсирует радикальных популистских политиков и группы, раздувающие антимигрантскую истерию. В Канаде мало организаций, которые отвечают этому описанию. Тем не менее, не удивительно, если деньги найдут путь к каким-то онлайн-ресурсам, специализирующимся на инфотейнменте.

Однако наибольшее беспокойство, по мнению автора, вызывает "старая добрая" военная угроза со стороны РФ.

"В Канаде российская провокационная военная тактика будет иметь дополнительное значение, поскольку мы практически оставили на произвол судьбы наши северные рубежи... Россиянам легче достичь некоторых частей северных канадских территорий, чем нам", - считают авторы статьи.

Источник from-ua.com