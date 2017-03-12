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Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии
12.03.2017 08:30
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в распространенном в ночь на воскресенье заявлении призвал участников акции протеста в Батуми уважать закон и государственные институты, передает агентство "Интерфакс".
Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийного митинга попытались ворваться в здания управления полиции в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.
Напомним, в Батуми полиция применила слезоточивый газ на стихийном митинге. В результате столкновения полицейского спецназа с участниками акции протеста в Батуми за медицинской помощью обратились 22 гражданина, в том числе шесть полицейских.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, президент, Грузия, полиция, митинг, Батуми
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