В беспорядках в Батуми пострадали 33 человека, в том числе 15 полицейских и депутат ВС Аджарии

12.03.2017 11:51

В результате беспорядков в Батуми минувшей ночью пострадали 33 человека, в том числе 15 полицейских, сообщает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на министра здравоохранения и соцзащиты Аджарии Заала Микеладзе.

По словам министра, большинство пострадавших получили травмы от удара тупым предметом, некоторые были госпитализированы с симптомами отравления слезоточивым газом.

Госпитализация понадобилась и депутату верховного совета Аджарии от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклию Чеишвили. В ходе беспорядков в него бросили камень — он получил травму в области виска и челюсти, и его готовят к операции.

Размер ущерба, нанесенный городу, устанавливается. С раннего утра городские службы очищают город от мусора и баррикад, установленных минувшей ночью протестующими. С проезжей части убрали и сгоревшие машины. Автомобильное движение в ближайшее время будет восстановлено.

На месте по-прежнему остаются эксперты-криминалисты.

Как известно, беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шести местных граждан. Участники стихийного митинга попытались ворваться в здания управления полиции в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать. После столкновений со спецназом были задержаны 40 митингующих.

Источник 112.ua