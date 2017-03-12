Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста

12.03.2017 07:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста

В грузинском Батуми произошли массовые столкновения между участниками акции, которые требовали отставки нового начальника полиции города, и силовиками. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство "Новости Грузия".

Сообщается, что вечером 11 марта активисты собрались у здания полиции Батуми, протестуя против задержания патрульными полицейскими двух водителей, которые отказались платить штрафы, считая себя невиновными в нарушении правил дорожного движения.

Протестующие попробовали ворваться внутрь здания, однако прибывший на место спецназ остановил их попытки. Постепенно акция переросла в массовую и перенеслась на улицы города. В результате, столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, пострадало более 20 человек.

Сообщается, что госпитализировано в том числе 11 полицейских, а также депутат правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Чеишвили. Отметим, что протестующие в ходе акций подожгли несколько автомобилей, а также переворачивали полицейские авто.

В результате было задержано 10 человек. В то же время на беспорядки отреагировал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который призвал участников акции протеста уважать закон и государственные институты.

Около 6 утра по местному времени на улицы вышел спецназ полиции, который окончательно разогнал участников акции.

Стало известно, что в 6:30 коммунальные службы приступили к уборке территории, на которой прошли беспорядки и столкновения с полицией.



Теги: Донбасс, Грузия, полиция, Батуми, протесты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх