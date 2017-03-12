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В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста
В грузинском Батуми произошли массовые столкновения между участниками акции, которые требовали отставки нового начальника полиции города, и силовиками. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство "Новости Грузия".
Сообщается, что вечером 11 марта активисты собрались у здания полиции Батуми, протестуя против задержания патрульными полицейскими двух водителей, которые отказались платить штрафы, считая себя невиновными в нарушении правил дорожного движения.
Протестующие попробовали ворваться внутрь здания, однако прибывший на место спецназ остановил их попытки. Постепенно акция переросла в массовую и перенеслась на улицы города. В результате, столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, пострадало более 20 человек.
Сообщается, что госпитализировано в том числе 11 полицейских, а также депутат правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Чеишвили. Отметим, что протестующие в ходе акций подожгли несколько автомобилей, а также переворачивали полицейские авто.
В результате было задержано 10 человек. В то же время на беспорядки отреагировал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который призвал участников акции протеста уважать закон и государственные институты.
Около 6 утра по местному времени на улицы вышел спецназ полиции, который окончательно разогнал участников акции.
Стало известно, что в 6:30 коммунальные службы приступили к уборке территории, на которой прошли беспорядки и столкновения с полицией.
Теги: Донбасс, Грузия, полиция, Батуми, протесты
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