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В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил подробности телефонного разговора между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшемся 28 января. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РИА "Новости".
Песков в интервью CNN отметил, что Путин и Трамп подчеркнули важность диалога во взаимоотношениях двух государств. "На самом деле, он (разговор — ред.) был довольно многообещающим, он очень прагматичен, я имею в виду президента Трампа. Он не скрывает того факта, что он не согласен с Россией во многих вещах, но он достаточно прагматичен, чтобы говорить, что нам нужно говорить, что нам нужно вести диалог, нам нужно сравнивать наши позиции, чтобы найти общие позиции", — рассказал Песков.
"И несмотря на то, что в наших отношениях есть некоторые тупики, он говорит, что есть ряд вопросов, по которым мы не можем прийти к соглашению, по которым мы никогда не сможем прийти к соглашению с вами, с русскими. Но в то же время он говорит, что нам нужно собраться вместе и начать вести диалог. Но к сожалению, у нас нет лучшего понимания о том, когда этот диалог может начаться", — также отметил Песков.
Теги: США, Донбасс, президент, Российская Федерация, Песков
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