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Евросоюз продлит санкции против РФ
13.03.2017 14:55
ЕС сегодня продолжит санкции против 150 человек и 37 организаций из России и Украины за угрозу территориальной целостности Украины. Об этом сообщил брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, передает Корреспондент.
"Европейский союз сегодня продлит запрет на поездки и замораживание активов на 6 месяцев против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины", - написал он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
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