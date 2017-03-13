Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Евросоюз продлит санкции против РФ

13.03.2017 14:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Евросоюз продлит санкции против РФ

ЕС сегодня продолжит санкции против 150 человек и 37 организаций из России и Украины за угрозу территориальной целостности Украины. Об этом сообщил брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, передает Корреспондент.

"Европейский союз сегодня продлит запрет на поездки и замораживание активов на 6 месяцев против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины", - написал он.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх