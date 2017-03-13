Евросоюз продлит санкции против РФ

13.03.2017 14:55

ЕС сегодня продолжит санкции против 150 человек и 37 организаций из России и Украины за угрозу территориальной целостности Украины. Об этом сообщил брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, передает Корреспондент.

"Европейский союз сегодня продлит запрет на поездки и замораживание активов на 6 месяцев против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины", - написал он.

Источник: http://from-ua.com