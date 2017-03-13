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Иначе не выкрутиться: пенсионный возраст подняли до 65 лет
Парламент Азербайджана повысил пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет.
Повышение пенсионного возраста особенно серьезно коснется женщин. Поэтапно до 2027 года он поднимется с 60 до 65 лет, пишет а ВВС.
Для мужчин отправной точкой станут нынешние 63 года, до 2021 пенсионный возраст достигнет 65 лет.
Минимальная пенсия по решению парламент определена на уровне 110 манатов (около 62 долларов).
Из 15 стран бывшего СССР в шести складывается ситуация, требующая поднятия порога пенсионного возраста. Это связано с тем, что работающие не могут содержать пенсионеров из-за старения населения.
Стабильной экономисты считают ситуацию, когда количество работающих в три раза превышает количество пенсионеров. В Азербайджане это соотношение - полтора к одному, и число пенсионеров продолжает расти.
В Беларусии пенсионный возраст повысится к 2022 году до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. В Казахстане повышение начнется с будущего года.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Азербайджан, возраст, пенсия
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