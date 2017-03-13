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Песков сделал неожиданное заявление для CNN
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN подтвердил, что посол России в США Сергей Кисляк встречался с соратниками Трампа во время президентской кампании.
Песков, который отрицает вмешательство России в 2016 году в выборы президента США, предположил, что Кисляк просто выполнял свою работу, когда встречался с людьми из окружения Трампа, в том числе с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, передает УНИАН.
Пресс-секретарь президента России заявил, что, вероятно, Кисляк также проводил встречи с людьми кандидата от демократов Хиллари Клинтон. «Это его работа», – прокомментировал Песков встречи Кисляка с соратниками Трампа, в том числе беседу с экс-советником Белого дома по вопросам безопасности Майклом Флинном, который был вынужден уйти в отставку.
"Он (Флинн - ред.) говорил о двусторонних отношениях. Он говорил о том, что происходит в Соединенных Штатах, поэтому у нас есть лучшее понимание в Москве", – продолжил Песков.
«Это то, что выполняется каждым послом России за рубежом, каждым послом Соединенных Штатов, в том числе в Москве», – отметил Песков.
«Потому что, чем больше посол разговаривает с людьми в своей стране проживания, тем лучше работа, которую он выполняет", – добавил спикер Путина.
Журналист отметил, что не известно о встрече российского посла с представителями Клинтон. На это Песков ответил: "Если вы посмотрите на некоторых людей, связанных с Хиллари Клинтон, то во время ее кампании вы, вероятно, видели, что у нее было много встреч такого рода».
При этом он добавил, что не было никаких встреч посла по поводу избирательных процессов. Отвечая на вопрос о том, с кем конкретно из людей Клинтон посол России встречался, Песков ответил, что с людьми, «которые консультируют Хиллари или консультируют людей, которые работают на Хиллари».
Теги: Россия, США, Донбасс, Песков
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