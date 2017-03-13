Российский политик неожиданно объяснил выбор РФ на «Евровидении»

13.03.2017 12:02

Такую версию в Facebook выдвинул бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох, передает Politeka.

«Давайте начистоту: Евровидение давно уже перестало быть конкурсом исполнителей. Оно (в силу особенностей голосования) является составлением рейтинга симпатий/антипатий стран-участниц», — написал Кох.

По его словам, во время каждого конкурса российская публика демонстрирует свое острое желание нравиться Европе. Именно этим Кох объяснил выдвижение девушки-ивалида, поскольку Россия отдает себе отчет в том, что никакого другого способа вызвать у европейцев симпатии к России нет.

«Это ж надо так! Какой острый дефицит любви. Как нам хочется хоть какого-то внимания к себе. Боже мой. Как дети. В детской психологии это называется — «провокативное поведение». Следствие «синдрома дефицита внимания», — написал политик.

Напомним, что Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», которое состоится в Киеве, представит певица Юлия Самойлова. Самойлова имеет 1-ю группу инвалидности, с детства передвигается в инвалидном кресле.