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Российский политик неожиданно объяснил выбор РФ на «Евровидении»
Такую версию в Facebook выдвинул бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох, передает Politeka.
«Давайте начистоту: Евровидение давно уже перестало быть конкурсом исполнителей. Оно (в силу особенностей голосования) является составлением рейтинга симпатий/антипатий стран-участниц», — написал Кох.
По его словам, во время каждого конкурса российская публика демонстрирует свое острое желание нравиться Европе. Именно этим Кох объяснил выдвижение девушки-ивалида, поскольку Россия отдает себе отчет в том, что никакого другого способа вызвать у европейцев симпатии к России нет.
«Это ж надо так! Какой острый дефицит любви. Как нам хочется хоть какого-то внимания к себе. Боже мой. Как дети. В детской психологии это называется — «провокативное поведение». Следствие «синдрома дефицита внимания», — написал политик.
Напомним, что Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», которое состоится в Киеве, представит певица Юлия Самойлова. Самойлова имеет 1-ю группу инвалидности, с детства передвигается в инвалидном кресле.
Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, конкурс, инвалид
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