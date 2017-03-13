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Шотландия начинает готовиться к новому референдуму о независимости

13.03.2017 16:35
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Шотландия начинает готовиться к новому референдуму о независимости

По словам первого министра Шотландии и главы Шотландской национальной партии, референдум должен состояться между осенью 2018 и весной 2019

Новый референдум о независимости Шотландии должен быть проведен между осенью 2018 года и весной 2019 года. Об этом заявила в понедельник первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

"Референдум должен состояться между осенью 2018 и весной 2019", – сказала она.

Стерджен также добавила, что на следующей неделе запросит разрешение регионального парламента на организацию плебисцита. "На следующей неделе я запрошу разрешение шотландского парламента, чтобы он издал закон о проведении референдума о независимости", – отметила она.

Ранее Никола Старджен уже заявляла, что "самое здравое время" для проведения нового референдума об отделении Шотландии от Британии попадает на осень 2018 года. К этому периоду, считает Старджен, правительство Британии определится с условиями договора с Европейским союзом, что даст аргументы "за" или "против" для шотландцев.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Шотландия, независимость, референдум
 
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