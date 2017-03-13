- Шотландия начинает готовиться к новому референдуму о независимости16:35
- В Ізраїлі назріває конфлікт з Великобританією16:25
- Зачем Япония отправляет в Южно-Китайское море крупнейший боевой корабль15:40
- Евросоюз продлит санкции против РФ14:55
- Российский политик неожиданно объяснил выбор РФ на «Евровидении»12:02
- Песков сделал неожиданное заявление для CNN11:48
- Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ10:55
- Украинцы доводят россиян до самоубийства через «группы смерти»09:35
- Во Франции возник скандал из-за Турции07:35
- В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы22:00
Шотландия начинает готовиться к новому референдуму о независимости
По словам первого министра Шотландии и главы Шотландской национальной партии, референдум должен состояться между осенью 2018 и весной 2019
Новый референдум о независимости Шотландии должен быть проведен между осенью 2018 года и весной 2019 года. Об этом заявила в понедельник первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
"Референдум должен состояться между осенью 2018 и весной 2019", – сказала она.
Стерджен также добавила, что на следующей неделе запросит разрешение регионального парламента на организацию плебисцита. "На следующей неделе я запрошу разрешение шотландского парламента, чтобы он издал закон о проведении референдума о независимости", – отметила она.
Ранее Никола Старджен уже заявляла, что "самое здравое время" для проведения нового референдума об отделении Шотландии от Британии попадает на осень 2018 года. К этому периоду, считает Старджен, правительство Британии определится с условиями договора с Европейским союзом, что даст аргументы "за" или "против" для шотландцев.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Шотландия, независимость, референдум
- Пятигорец: про Ахметова и Донбасс
- "Привет, меня зовут Владимир": шотландцы выпустили пиво для Путина (ВИДЕО)
- "Бойко и Ахметов летают в Москву и о чем-то там договариваются", - нардеп Фирсов
- "МГБ ДНР" не пропустило на территорию "республики" представителя Ахметова
- Ахметов "обеднел" на $4,6 млрд, но все равно остался самым богатым в стране, - Forbes
- Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук16:40
- Бійці АТО відтіснили ворога від Авдіївки і створити там буферну зону15:10
- Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України14:45
- Оккупанты принуждают персонал охранных фирм вступать в ряды боевиков «л/днр», - ГУР14:15
- У штабі АТО кажуть, що волонтерів скоро пропускатимуть14:05
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук16:40
- Шотландия начинает готовиться к новому референдуму о независимости16:35
- В Ізраїлі назріває конфлікт з Великобританією16:25
- Євробачення-2017: як Юлія Самойлова стала зброєю Кремля16:15
- Петренко объяснил, зачем активисты забетонировали "Сбербанк России" в Киеве16:10
- Украинцы ждут безвиз с ЕС в июне: какие риски15:57
- Зачем Япония отправляет в Южно-Китайское море крупнейший боевой корабль15:40
- Как Киев изменится к Евровидению-201715:29
- Бійці АТО відтіснили ворога від Авдіївки і створити там буферну зону15:10
- Евросоюз продлит санкции против РФ14:55
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Как связаны инсульт и игла