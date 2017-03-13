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В Берлине против расширения «нормандского формата»
13.03.2017 16:55
Единой позиции всех участников "нормандского формата" урегулирования на Украине о необходимости его расширения пока нет, и сейчас неподходящий момент, чтобы обсуждать это, заявили журналистам в Берлине в ведомстве канцлера ФРГ, передает РИА Новости.
"До сих пор не было единой позиции всех участников о необходимости расширения "нормандского формата". И сейчас, я считаю, для этого неподходящий момент", — заявил высокопоставленный источник, анонсируя программу визита канцлера Ангелы Меркель в США.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, Берлин, нормандский формат
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