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В Берлине против расширения «нормандского формата»

13.03.2017 16:55
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В Берлине против расширения «нормандского формата»

Единой позиции всех участников "нормандского формата" урегулирования на Украине о необходимости его расширения пока нет, и сейчас неподходящий момент, чтобы обсуждать это, заявили журналистам в Берлине в ведомстве канцлера ФРГ, передает РИА Новости.

"До сих пор не было единой позиции всех участников о необходимости расширения "нормандского формата". И сейчас, я считаю, для этого неподходящий момент", — заявил высокопоставленный источник, анонсируя программу визита канцлера Ангелы Меркель в США.

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, Берлин, нормандский формат
 
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