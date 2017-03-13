Во Франции возник скандал из-за Турции

13.03.2017 07:35

Во французском городе Мец прошла акция с участием главы дипломатии Турции Мевлюта Чавушоглу, который стал эпицентром скандала между Нидерландами и Анкарой

Как пишет Politeka со ссылкой на AFP, участие в мероприятии, проведение которого одобрили власти Франции, приняли около тысячи человек.

В своей речи Чавушоглу раскритиковал голландцев, которые ранее отказали ему в проведении митинга, а также выдворили его коллегу из правительства.

В то же время, лояльные к туркам действия властей Франции вызвали шквал критики со стороны местной правой оппозиции.

Так, по словам кандидата республиканцев Франсуа Фийона, правительство должно было «придерживаться общей позиции» и «помешать проведению этого митинга». По крайней мере до тех пор, пока бы не стали ясны требования Турции.

«Франсуа Олланд грубо нарушил принцип европейской солидарности», — убежден Фийон».

Напомним, 11 марта Чавушоглу планировал принять участие в митинге в Роттердаме, чтобы убедить граждан Нидерландов с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции. Однако власти Нидерландов аннулировали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции.

Такой инциндент Чавушоглу назвал «неприемлемым скандалом».

За своего главного дипломата вступился и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пригрозил Нидерландам ответными мерами после отказа выдать разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Он назвал решение Нидерландов «остатками нацизма и фашизма», а сам Чавушоглу ранее пригрозил Нидерландам экономическими и политическими санкциями.

Ответным шагом Нидерландов стало выдворение за пределы королевства министра соцполитики Турции, которая приехала в Роттердам на автомобиле.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что президент Турции «вышел за рамки».