- Во Франции возник скандал из-за Турции07:35
- В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы22:00
- На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли20:30
- Эрдоган обвинил страны Запада в финансировании террористов18:50
- Могут ли выборы во Франции заблокировать отмену виз для граждан Украины17:10
- В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Трампа16:30
- Совершенно неожиданно: названа следующая страна-мишень Путина15:30
- Лондон назвал дату выхода Британии из ЕС15:11
- Оккупанты готовят диверсантов14:10
- Беглый Янукович или ошибки НАТО: почему Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе13:10
Во Франции возник скандал из-за Турции
Во французском городе Мец прошла акция с участием главы дипломатии Турции Мевлюта Чавушоглу, который стал эпицентром скандала между Нидерландами и Анкарой
Как пишет Politeka со ссылкой на AFP, участие в мероприятии, проведение которого одобрили власти Франции, приняли около тысячи человек.
В своей речи Чавушоглу раскритиковал голландцев, которые ранее отказали ему в проведении митинга, а также выдворили его коллегу из правительства.
В то же время, лояльные к туркам действия властей Франции вызвали шквал критики со стороны местной правой оппозиции.
Так, по словам кандидата республиканцев Франсуа Фийона, правительство должно было «придерживаться общей позиции» и «помешать проведению этого митинга». По крайней мере до тех пор, пока бы не стали ясны требования Турции.
«Франсуа Олланд грубо нарушил принцип европейской солидарности», — убежден Фийон».
Напомним, 11 марта Чавушоглу планировал принять участие в митинге в Роттердаме, чтобы убедить граждан Нидерландов с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции. Однако власти Нидерландов аннулировали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции.
Такой инциндент Чавушоглу назвал «неприемлемым скандалом».
За своего главного дипломата вступился и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пригрозил Нидерландам ответными мерами после отказа выдать разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Он назвал решение Нидерландов «остатками нацизма и фашизма», а сам Чавушоглу ранее пригрозил Нидерландам экономическими и политическими санкциями.
Ответным шагом Нидерландов стало выдворение за пределы королевства министра соцполитики Турции, которая приехала в Роттердам на автомобиле.
В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что президент Турции «вышел за рамки».
Теги: Донбасс, Франция, Турция, скандал
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории21:20
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"20:55
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого20:05
- Военные объяснили, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. ВИДЕО19:15
- Спортсменки, активистки и просто красавицы: в Мариупольском порту прошла традиционная женская спартакиада18:30
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Во Франции возник скандал из-за Турции07:35
- Шахтер увеличил отрыв от Динамо до 16 очков (ВИДЕО)07:25
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Украинцев ждут проблемы на границе с ЕС07:03
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы22:00
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории21:20
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"20:55
- На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли20:30
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"