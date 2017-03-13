Зачем Япония отправляет в Южно-Китайское море крупнейший боевой корабль

13.03.2017 15:40

Япония планирует в мае отправить самый большой боевой корабль, вертолетоносец "Идзумо", в трехмесячный поход в Южно-Китайское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и специсточники, знакомые с намерениями японских властей.

"Цель (похода — ред.) – проверить возможности "Идзумо", отправив его в продолжительный поход", — сказал агентству один из источников.

Вертолетоносец, введенный в эксплуатацию два года назад, сделает остановки в Сингапуре, Индонезии, Филиппинах и Шри-Ланке, после чего примет участие в совместных учениях США, Индии и Японии "Малабар", сообщили собеседники агентства.

Учения "Малабар" проводятся ежегодно с 1992 года как индийско-американские военно-морские маневры. Япония в последние годы также начала принимать в них участие. В декабре прошлого года на японско-индийском саммите премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за регулярное участие Японии в военных учениях совместно с США и Индией.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

Источник: http://from-ua.com