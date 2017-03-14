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Российский спецназ в Египте: появилась «неожиданная» реакция Лаврова

14.03.2017 14:30
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Российский спецназ в Египте: появилась «неожиданная» реакция Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слышал о присутствии российских военных в Египте только из сообщений западных СМИ

Об этом сообщает ТАСС, передает Politeka.

«Я видел сообщения каких-то иностранных агентств насчет того, что пару десятков военных специалистов заметили на территории Египта, какие-то дроны там тоже были замечены. Я не слышал об этом из каких-то других источников», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее представитель Минобороны России опроверг сообщение о размещении подразделения российского спецназа в Египте.

Напомним, что что на египетскую авиабазу в городе Сиди-Баррани перебросили отряд из 22 бойцов и беспилотники. Источники агентства Reuters также сообщают, что россияне находятся и на базе в Мерса-Матрухе.



Теги: Россия, Донбасс, Египет, спецназ, Лавров
 
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