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Российский спецназ в Египте: появилась «неожиданная» реакция Лаврова
14.03.2017 14:30
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слышал о присутствии российских военных в Египте только из сообщений западных СМИ
Об этом сообщает ТАСС, передает Politeka.
«Я видел сообщения каких-то иностранных агентств насчет того, что пару десятков военных специалистов заметили на территории Египта, какие-то дроны там тоже были замечены. Я не слышал об этом из каких-то других источников», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Ранее представитель Минобороны России опроверг сообщение о размещении подразделения российского спецназа в Египте.
Напомним, что что на египетскую авиабазу в городе Сиди-Баррани перебросили отряд из 22 бойцов и беспилотники. Источники агентства Reuters также сообщают, что россияне находятся и на базе в Мерса-Матрухе.
Теги: Россия, Донбасс, Египет, спецназ, Лавров
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