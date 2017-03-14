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Россия перебросила спецназ в Египет: каковы мотивы Кремля
Россия перебросила отряд спецназа на границу с Ливией в Египте
Как передает Politeka, об этом пишет Reuters со ссылкой на свои военно-дипломатические источники.
Сообщается, что на египетскую авиабазу в городе Сиди-Баррани перебросили отряд из 22 бойцов и беспилотники. Источники агентства также сообщают, что россияне находятся и на базе в Мерса-Матрухе.
В свою очередь глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров назвал сообщение Reuters «уткой». Однако анонимный американский чиновник в беседе с Reuters предположил, что Россия, таким образом пытается восстановить свое влияние в ближневосточной стране.
По его мнению, целью этого размещения должна стать «поддержка командующего ливийской армии Халифы Хафтара», который потерпел поражение в боях с повстанцами из Бригады обороны Бенгази.
Теги: Россия, Донбасс, Египет, спецназ
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