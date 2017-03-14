СМИ узнали имя преемника Чуркина

14.03.2017 22:02

Главным кандидатом на должность постпреда России при ООН является ее постпред при НАТО Александр Грушко

Об этом Politeka стало известно из сообщения агентства РИА, которое ссылается на источники в Госдуме.

«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность, — проинформаировал один из собеседников издания.

Информация также подтверждена еще тремя источниками в российском парламенте.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, кто займет должность постоянного представителя России при ООН, пока нет.

Александр Грушко занимает должность постпреда России при НАТО с октября 2012 года. До этого он был замглавой МИД России.

Предыдущий постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке.