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СМИ узнали имя преемника Чуркина
Главным кандидатом на должность постпреда России при ООН является ее постпред при НАТО Александр Грушко
Об этом Politeka стало известно из сообщения агентства РИА, которое ссылается на источники в Госдуме.
«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность, — проинформаировал один из собеседников издания.
Информация также подтверждена еще тремя источниками в российском парламенте.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, кто займет должность постоянного представителя России при ООН, пока нет.
Александр Грушко занимает должность постпреда России при НАТО с октября 2012 года. До этого он был замглавой МИД России.
Предыдущий постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке.
Теги: Россия, Донбасс, ООН, НАТО
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