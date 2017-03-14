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Соединенные Штаты заметают метели

14.03.2017 21:15
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Соединенные Штаты заметают метели

Как отмечается, по всей Америке из-за снежной непогоды отменили около 5700 авиарейсов 

Из-за метелей на северо-востоке Соединенных Штатов Америки отменено около 5700 рейсов, а также в школах отменены занятия, передает Reuters.

По всей Америке из-за снежной непогоды отменили около 5700 авиарейсов. В частности, в Нью-Йорке отменены все рейсы в трех аэропортах – Ньюмарк, Ла Гвардиа и в Международном аэропорту им.Дж.Кеннеди.

Сообщается, что все школы в Нью-Йорке закрыты. Также отменены занятия и по всему штате Вашингтон, в Бостоне, Филадельфии и Нью-Джерси.

В Вашингтоне государственные учреждения открылись на три часа позже обычного, потому что синоптики предупредили о 13 сантиметров снега.

Губернаторы в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии объявили чрезвычайное положение. В часности, в Нью-Йорке закрыли линии наземного метро, а также частично прекратили наземные автобусные маршруты.

Как сообщалось, 14 марта из-за непогоды в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение.




Теги: США, Донбасс, снег, метель
 
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