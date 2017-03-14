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Турция сворачивает дипломатические отношения с Нидерландами

14.03.2017 11:53
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Турция сворачивает дипломатические отношения с Нидерландами

Турция вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта. Об этом заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш, передает УП со ссылкой на BBC.

Он также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции.

"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование", - сказал Куртулмуш.

Как известно, в конце прошлой недели между Нидерландами и Турцией вспыхнул дипломатический скандал из-за того, что в субботу власти Нидерландов решила выслать турецкого министра по делам семьи Фатму Бетуль Саян Каю, ибо ее визит угрожал общественной безопасности на фоне обострения отношений между странами.

Также в субботу Нидерланды запретили чартерный рейс главы МИД Турции, который намеревался провести агитацию для турков, что живут в Роттердаме, накануне конституционного референдума.

Глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжит принимать меры против Нидерландов, пока голландское правительство не извинится за дипломатический скандал.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Нидерланды, Турция
 
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