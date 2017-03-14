В первоначальном виде, без поправок: британский парламент одобрил запуск Brexit

14.03.2017 13:10

Палата лордов британского парламента уступила давлению нижней палаты парламента и правительства и одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit в его первоначальном виде, без поправок, передает Корреспондент со ссылкой на РИА Новости.

Ранее законопроект одобрила Палата общин, так что теперь для вступления закона в силу необходимо лишь согласие королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Отмечается, что таким образом у премьер-министра Терезы Мэй не останется никаких преград для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, первоначально Палата лордов добивались внесения в законопроект двух поправок: гарантировать неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и согласовать с парламентом итоговое соглашение о выходе из Евросоюза.

Однако, по всей видимости, во избежание упреков в препятствовании выполнению воли народа, выраженной на референдуме о выходе из ЕС, лорды предпочли на данном этапе отказаться от своих требований.

Источник: from-ua.com