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Арестован сын Деканоидзе за хранение наркотиков

15.03.2017 07:28
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Арестован сын Деканоидзе за хранение наркотиков

Грузии арестовали сына экс-главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили. Об этом сообщает 112 с ссылкой на грузинские СМИ.
В качестве меры пресечения ему избрано предварительное заключение. Дело в отношении него связано с приобретением и незаконным хранением наркотиков. Предварительное слушание в суде назначено на 12 апреля.
В местной полиции ситуацию пока не комментируют.
Отметим, сама Деканоидзе на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором заявляет, что не позволит "торговаться" с ней ее сыном.
"Кто со мной пытается торговаться моим единственным сыном, знайте - не получится, исключено", - написала она



Теги: Донбасс, Грузия, наркотики, арест, сын
 
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