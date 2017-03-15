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Жириновский пообещал вешать и расстреливать депутатов Госдумы РФ. ВИДЕО
15.03.2017 21:59
На пленарном заседании Госдумы РФ разгорелся скандал из-за высказываний Владимира Жириновского.
Сперва лидер ЛДПР "наехал" на мэра Москвы Собянина за его программу по сносу хрущевок:
"Зуд у кого-то", - заявил он.
После одиозный политик раскритиковал депутатов, которые стали на защиту московских властей и пообещал, что расстреляет всех оппонентов если победит на президентских выборах в 2018 году.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Госдума, Жириновский
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