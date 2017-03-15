Жириновский пообещал вешать и расстреливать депутатов Госдумы РФ. ВИДЕО

15.03.2017 21:59

На пленарном заседании Госдумы РФ разгорелся скандал из-за высказываний Владимира Жириновского.

Сперва лидер ЛДПР "наехал" на мэра Москвы Собянина за его программу по сносу хрущевок:

"Зуд у кого-то", - заявил он.

После одиозный политик раскритиковал депутатов, которые стали на защиту московских властей и пообещал, что расстреляет всех оппонентов если победит на президентских выборах в 2018 году.

Источник Трибун.