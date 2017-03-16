Чарли Ханнэм рассказал о причинах отказа сниматься в "50 оттенках серого"

16.03.2017 07:52

Актер добавил, что постельные сцены, в которых ему приходится участвовать, "не особо радуют" его возлюбленную

36-летний звезда сериала "Сыны анархии" Чарли Ханнэм дал интервью, в котором рассказал о причинах отказа сниматься в "50 оттенках серого", а также о том, почему он ненавидит целоваться. По словам актера, он страдает мизофобией, навязчивым страхом вступить в контакт с микробами, сообщает US Magazine.

Чарли Ханнэм рассказал, что пробовался на главную роль в популярном эротическом фильме, однако принял решение отказаться от этой затеи незадолго до начала съемок. "Многие думают, что сниматься в кино и постоянно целовать красивых актрис – это здорово, но лично я ненавижу этим заниматься", — заявил американец.

По словам Ханнэма, он с раннего детства страдает мизофобией, постоянно боясь подцепить какую-нибудь заразу при соприкосновении с окружающими. "Будь моя воля, я бы не целовал никого, кроме своей девушки", — отметил Ханнэм. Актер добавил, что постельные сцены, в которых ему приходится участвовать, "не особо радуют" его возлюбленную.

"У меня очень серьезные отношения и не хочу их разрушить. Приходится все время балансировать на грани – хорошо делать свою работу и при этом не вовлекаться в нее сверх меры", — заявил звезда.

Источник: segodnya.ua