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Новый постпред США при ООН жестко высказалась по поводу России
16.03.2017 12:22
Новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в ходе своего первого интервью поделилась своим мнением в отношении России
Об этом пишет Politeka со ссылкой на BBC.
Хейли, которая была назначенная на свой пост президентом США Дональдом Трампом, считает, что Россия не заслуживает абсолютно никакого доверия.
«Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — сказала она.
Данный комментарий постпреда США был ответом на очередные обвинения в адрес российских хакеров.
Как писала Politeka, постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что, несмотря на разговоры, касательно близкого сотрудничества Кремля и администрации президента США Дональда Трама, Вашингтон не побоится призвать Кремль к ответственности.
Теги: Россия, США, Донбасс, ООН
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