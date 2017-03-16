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Песков: «О сделке России и США по Крыму не может идти и речи»
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сегодня заявил о том, что ради отмены антироссийских санкций, введенных Западом, РФ никогда не пойдет на сделку с Соединенными Штатами по Крыму.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Песков при этом подчеркнул, что это даже не обсуждается. «Об этом не может идти и речи», отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов касательно якобы готовящейся большой сделки с США.
Напомним, что именно 16 марта, но ровно три года назад, в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. За присоединение к России тогда проголосовали около 95 процентов граждан Крыма. Спустя два дня, 18 марта 2014 года, Владимир Путин официально заявил о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.
Сейчас на полуострове начались приготовления к мероприятиям, приуроченным к третьей годовщине. Однако ни одна страна мира официально так и не признала Крым российским. Сегодня в Симферополе проходило шествие, в котором принял участие Александр Захарченко, главарь «ДНР». Он назвал сегодняшний день «праздником не только Крыма, но и Донбасса».
Теги: Россия, США, Донбасс, Крым
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