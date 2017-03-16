Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путин опозорился перед российскими политиками

16.03.2017 21:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин опозорился перед российскими политиками

Президент России Владимир Путин неожиданно признал проблему относительно своих личных способностей

Публичное «признание» хозяин Кремля сделал сегодня, 16 марта, во время встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет Politeka

Так, в ходе съезда членов РСПП Путин делал какие-то пометки в своем блокноте, чтобы, видимо, не забыть после прокомментировать некоторые озвученные инициативы участников мероприятия.

Однако, когда дело дошло до выступления, лидер страны-агрессора не смог прочитать свои записи.

Неприятный инцидент он связал со своим «плохим почерком».

Напомним, ранее в окружении президента РФ Владимира Путина заявили, что «ничего не знают» о письмах экс-президента Украины Виктора Януковича, в которых он призывал ввести войска.



Теги: политика, Донбасс, Путин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх