Путин опозорился перед российскими политиками

16.03.2017 21:35

Президент России Владимир Путин неожиданно признал проблему относительно своих личных способностей

Публичное «признание» хозяин Кремля сделал сегодня, 16 марта, во время встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет Politeka.

Так, в ходе съезда членов РСПП Путин делал какие-то пометки в своем блокноте, чтобы, видимо, не забыть после прокомментировать некоторые озвученные инициативы участников мероприятия.

Однако, когда дело дошло до выступления, лидер страны-агрессора не смог прочитать свои записи.

Неприятный инцидент он связал со своим «плохим почерком».

Напомним, ранее в окружении президента РФ Владимира Путина заявили, что «ничего не знают» о письмах экс-президента Украины Виктора Януковича, в которых он призывал ввести войска.