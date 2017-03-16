- Путин опозорился перед российскими политиками21:35
- Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно20:20
- The Guardian назвала место будущих похорон королевы Британии20:00
- Вулкан Этна ранил 10 человек19:35
- Песков: «О сделке России и США по Крыму не может идти и речи»18:55
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- ЕС перевел Украине 600 млн евро16:02
- Скандал в Европарламенте: французы поддержали «референдум» в Крыму – фото13:37
Путин опозорился перед российскими политиками
Президент России Владимир Путин неожиданно признал проблему относительно своих личных способностей
Публичное «признание» хозяин Кремля сделал сегодня, 16 марта, во время встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет Politeka.
Так, в ходе съезда членов РСПП Путин делал какие-то пометки в своем блокноте, чтобы, видимо, не забыть после прокомментировать некоторые озвученные инициативы участников мероприятия.
Однако, когда дело дошло до выступления, лидер страны-агрессора не смог прочитать свои записи.
Неприятный инцидент он связал со своим «плохим почерком».
Напомним, ранее в окружении президента РФ Владимира Путина заявили, что «ничего не знают» о письмах экс-президента Украины Виктора Януковича, в которых он призывал ввести войска.
Теги: политика, Донбасс, Путин
- Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко20:55
- В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"18:45
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Способы улучшить плохую память21:48
- Путин опозорился перед российскими политиками21:35
- Джули Плек рассказала об альтернативной концовке "Дневников вампира"21:25
- В МИД Украины отреагировали на новую резолюцию Европарламента21:10
- Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко20:55
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно20:20
- The Guardian назвала место будущих похорон королевы Британии20:00
- В Запоріжжі стався вибух на заводі. Є загиблі19:45
- Вулкан Этна ранил 10 человек19:35
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича