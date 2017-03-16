Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака

16.03.2017 16:48

Президент России Владимир Путин видит возможности для расширения сотрудничества с Ираком, особенно в топливно-энергетической сфере, а также поддерживает усилия властей страны в борьбе с международным терроризмом.

"Видим хорошие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества с Ираком в различных сферах, прежде всего в топливно-энергетической", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в четверг, передает РИА Новости.

Он также отметил, что Россия поддерживает усилия Ирака в борьбе с терроризмом и выступает за сохранение территориальной целостности страны с учетом интересов всех сторон.

"Поддерживаем иракские власти в усилиях по противодействию международному терроризму и экстремизму. Выступаем за сохранение единства и территориальной целостности страны при учете интересов всех этнических и конфессиональных групп", — добавил Путин.

Он также заявил о том, что Россия ценит всестороннее развитие отношений с рядом других стран, в их числе глава государства назвал Израиль, Непал и Перу.

"Отношениям России с Непалом свойственно взаимопонимание и доброжелательность. Отрадно, что конструктивный характер двух стран не зависит от мировой политической конъюнктуры", — сказал Путин. По его словам, это позволяет странам успешно решать вопросы двусторонней повестки дня и плодотворно сотрудничать на мировых площадках, в том числе и ООН.

По словам Путина, отношения России с Израилем носят "по-настоящему интенсивный и многоплановый характер". Что касается взаимодействия с Перу, то, как отметил президент, она является традиционным партнером России в странах Латинской Америки. Путин подчеркнул, что осенью прошлого года он встречался с президентом Перу Педро Пабло Кучински и провел "обстоятельные переговоры", в ходе которых оба участника высказались за расширение сотрудничества двух государств в разных областях. "Важно, чтобы итоги этих переговоров были воплощены в конкретных делах", — добавил Путин.