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Самойлова рассказала о скандальной поездке в Крым в 2015 году
Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на конкурсе Евровидение, рассказала о том, что ездила в Крым, не зная, что нарушает украинские законы, и думала, что поездка в Керчь – это то же самое, что отправиться в любой российский город. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Медузу, Самойлова дала небольшое интервью.
«Я ехала в Керчь так же, как и в любой другой город. Порадовать людей, спеть, зарядиться новыми эмоциями. Может, кто-то однажды спросит, зачем я ездила в Пермь, и скажет, что я плохая. Не знаю, мне кажется это очень странным. В моей голове это не укладывается», подчеркнула российская певица.
Также Самойлова отметила, что пока Служба безопасности Украины еще не связывалась с ней относительно ее поездки в Крым в 2015 году. Напомним, что Юлия Самойлова станет участницей Евровидения от России. С детства девушка прикована к инвалидной коляске.
Сама Самойлова говорит, что росла обычным ребенком, но после прививки от полиомиелита начались проблемы с развитием. Певица должна исполнить композицию на английском языке. Через день после того, как РФ представила свою участницу, выяснилось, что в 2015 году Самойлова выступала в аннексированном Крыму, в Керчи.
Теги: Донбасс, Крым, Евровидение, скандал, певица
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