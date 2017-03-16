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Скандал в Европарламенте: французы поддержали «референдум» в Крыму – фото
Представители команды Марин Ле Пен в Европарламенте выступили с антиукраинскими заявлениями
Об этом сообщила нардеп Виктория Войцицкая, передает Politeka.
Нардеп сообщила что представители французской праворадикальной партии Национальный фронт, которую возглавляет одиозный политик Марин Ле Пен, отметились рядом скандальных, антиукраинских заявлений.
Представители команды Ле Пен повторяют тезис о том, что Майдана являлся государственным переворотом, не признают захват Крыма аннексией. При этом у Ле Пен не видят нарушения прав людей в оккупированном Крыму и признают так называемый «референдум».
Впрочем, в посте, который вышел через несколько минут, нардеп сообщила, что в целом позиция Европарламента является проукраинской. Депутаты поддерживают территориальную целостность Украины, осуждают нарушения прав человека на оккупированных территориях и требуют освобождения заложников и политзаключенных Кремля.
Напомним, что что 15-16 марта в Страсбурге в Европейском парламенте проходит парламентский комитет ассоциации. В насыщенной повестке дня много сугубо украинских проблем. Речь идет о ситуации на Донбассе, санкциях против РФ, реформах в Украине. Также будет обсуждаться безвизовый режим, нарушение прав человека в Крыму.
Теги: Донбасс, Крым, Франция, референдум, француз
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